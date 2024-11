Un uomo, di cui al momento non sono state diffuse le generalità, si è suicidato stamani lanciandosi dal viadotto autostradale “cava Leone”. La sua auto è stata trovata sull’autostrada a bordo della carreggiata, in direzione sud-nord, pochi metri dopo lo svincolo del Porto a Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e dei vigili del fuoco. L’uomo è morto sul colpo e le forze dell’ordine hanno provveduto al recupero del corpo. Del caso è stata interessata anche la procura dello Stretto che, nonostante la dinamica del gesto, comunque ha aperto un fascicolo per stabilire con esattezza quanto accaduto.