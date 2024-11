Il carabiniere in congedo è stato trovato senza vita nella sua auto. A causare il decesso, un infarto. Comunità sotto choc

È morto nel corso della notte Alessandro Spina, 50 anni, neo eletto consigliere comunale nelle fila della candidata del centrodestra, eletta sindaco nella giornata di ieri, Rosaria Succurro. Si apre con un dramma la nuova stagione politico-amministrativa a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino. A causare il decesso del carabiniere in congedo, in base a quanto si apprende, un infarto. Il neo consigliere sarebbe stato ritrovato senza vita nella sua auto, parcheggiata nel box sotto la sua abitazione. La notizia ha lasciato l’intera comunità silana sotto choc. Tanti gli attestati di vicinanza e affetto alla famiglia.