Code e traffico bloccato in autostrada in direzione Sud fra gli svincoli di Pizzo Calabro e Sant’Onofrio a causa di un suicidio. Un ragazzo trentenne di Filogaso, dopo aver bloccato la propria auto (una Toyota), è sceso scavalcando il guardrail per poi gettarsi dal ponte di Pizzo. Sul posto - al Km 345 - si è portata la Polizia stradale di Vibo Valentia, guidata dal comandante Pasquale Ciocca, ed i vigili del fuoco per le operazioni di recupero della vittima e per regolare il traffico veicolare. Il corpo è stato individuato fra gli arbusti sotto il ponte.