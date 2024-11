Un 29enne di Cosenza, G.C., è morto ieri ad Aversa, nel Casertano, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Il giovane si trovava nella cittadina campana per festeggiare insieme ad alcuni amici la ricorrenza del 25 aprile, quando nel pomeriggio avrebbe avvertito un improvviso malore.

I presenti avrebbero immediatamente chiamato i soccorsi, ma il giovane è deceduto a bordo dell'ambulanza del 118 che lo stava trasportando al pronto soccorso dell'ospedale di Aversa.

Una tragedia che colpisce tutta la città di Cosenza che perde un giovane, conosciuto e apprezzato da tutti. Il tragico fatto è rimbalzato sugli organi d’informazione del Casertano, che hanno dato per primi la notizia della scomparsa del 29enne.