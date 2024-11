Un agente della Polstrada si è suicidato stamattina all'interno del Comando della Polizia stradale di Palmi dove prestava servizio. Il poliziotto si è sparato utilizzando la pistola d'ordinanza. Il corpo è stato scoperto dai colleghi che, accorsi nella stanza, hanno trovato pure una lettera con le motivazioni del gesto. Al momento, stando a quanto si è potuto apprendere, il suicidio sarebbe legato a motivi personali. In ogni caso, come da prassi, il procuratore di Palmi Emanuele Crescenti ha aperto un'indagine per verificare tutti gli elementi che hanno portato al suicidio. Dopo i rilievi, nelle prossime ore, sarà disposta l'autopsia.