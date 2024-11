Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l'elisoccorso ma non si è potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. A lanciare l'allarme gli amici dopo averlo visto in difficoltà in acqua

Tragedia in località Trainiti, nel territorio comunale di Vibo Valentia. Un 21enne, di nazionalità camerunense, è morto annegato mentre faceva il bagno a mare. I sanitari al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, ma per il giovane straniero non vi era più nulla da fare. Presenti anche uomini della Polizia di Stato e della Guardia costiera.

Il ragazzo, mentre stava facendo il bagno, avrebbe avvertito un malore. A far scattare l'allarme sono stati gli amici che dopo aver visto il loro connazionale in difficoltà si sono gettati in mare per raggiungerlo e riportarlo a riva. All’arrivo dei soccorsi, per lui era però troppo tardi.

Il 21enne era ospite nell'hotspot che accoglie migranti a Porto Salvo, dove era giunto da qualche tempo. Oggi, approfittando della bella giornata di sole, insieme ad alcuni suoi connazionali, si è recato nella vicina spiaggia di Trainiti per fare un bagno e trascorre qualche ora in serenità ed invece ha trovato la morte.