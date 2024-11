L'episodio nel corso della notte. La ragazzina di appena undici anni è in gravissime condizioni. Sulle cause della caduta indagano i carabinieri

Drammatico incidente nella notte a Lappano, nella frazione di Altavilla. Una bambina di 11 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitata dal balcone di un’abitazione, da un’altezza di circa nove metri. Avrebbe riportato un politrauma con conseguente stato di coma. Condotta all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza con l’ausilio di un’ambulanza, le sue condizioni sarebbero gravissime. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Cosenza per chiarire le cause della caduta.