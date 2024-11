È stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione di San Demetrio Corone, dopo che i vicini hanno allertato i soccorsi preoccupati nel non vederla da qualche giorno

È stata trovata senza vita nella sua abitazione di contrada Solferetti a San Demetrio Corone, nel Cosentino. Si tratta di una donna di mezza età con problemi di salute e che da tempo viveva da sola.

Da giorni non si faceva vedere, per questo alcune persone, preoccupate, hanno chiamato i soccorsi. Ad intervenire i vigili del fuoco di Corigliano Rossano, che una volta forzata la porta ed entrati in casa hanno rinvenuto il cadavere della donna. Presenti anche i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di Corigliano, che dopo aver accertato il decesso hanno avviato degli accertamenti. Lo scopo, quello di capire cosa ha portato la donna alla morte e chiarire tutte le dinamiche dei fatti. Dalle prime verifiche sembrerebbe sia morta folgorata.