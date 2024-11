Un grave incidente stradale si è verificato questa notte a Catanzaro, nel quale ha perso la vita un giovane di 21 anni. Erano circa le 3 quando la Ford Fiesta con a bordo quattro ragazzi impattava violentemente contro il guardrail in via Stretto Antico. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura e per l'estrazione del corpo dalle lamiere del giovane deceduto sul colpo. Si tratta di Nicolas Marcellino, 21 anni. Gli altri tre ragazzi che erano a bordo del mezzo sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro.

Luana Costa