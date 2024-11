Un uomo di 69 anni, Angelo Morelli, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale verificatosi a Montalto Uffugo lungo l'arteria di collegamento tra contrada Pianette e Lattarico, in località Campo di Fieno. Secondo quanto si è appreso nello scontro tra una Fiat Panda e una Fiat Punto, sono rimaste ferite anche due persone: un bambino, fortunatamente protetto dal seggiolino, e sua madre. Trasportati all'ospedale dell’Annunziata, le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è giunto l'elisoccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco. I corso di ricostruzione le dinamiche dell'incidente.