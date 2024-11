La tragedia nella notte nel rione Sant'Agata. Era in auto con il papà dopo una serata trascorsa alle giostre

Gravissimo incidente nella notte a Paola nel rione Sant’Agata, in una strada limitrofa al comune di Fuscaldo. Una smart, condotta da Daniele Maio di Fuscaldo, per cause in corso di accertamento, è sbandata, finendo violentemente contro il guardrail ed un muro di protezione. Il conducente è rimasto illeso mentre ha perso la vita il figlio Marco di soli tre anni, seduto al fianco del guidatore. Secondo quanto si è appreso, padre e figlio stavano rientrato a casa a Fuscaldo dopo una serata trascorsa alle giostre, insieme ad altri familiari ed amici che li seguivano a bordo di altre auto e ch, dopo l'incidente, hanno immediatamente prestato soccorso al piccolo. Ma purtroppo al loro arrivo in ospedale i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto per i rilievi gli agenti del commissariato di Paola ed i carabinieri della locale compagnia. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.