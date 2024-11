Grave incidente stradale questa mattina intorno alle ore 5 sulla SGC Jonico-Tirreno nella Locride, fra Mammola e Gioiosa Jonica. Per cause in corso di accertamento un'auomobile ha tamponato un mezzo pesante. Gravi conseguenze per la vettura. Feriti tutti gli occupanti dei veicoli, in particolare una donna che versa in condizioni serie e che è stata trasportata in ospedale. Sul posto presenti le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre le persone rimaste incastrate nelle lamiere.