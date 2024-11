Una ragazza di 24 anni, Maria Giovanna Scrivo, è morta nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che collega Stilo a Pazzano, nella Locride, in un drammatico incidente stradale. Secondo quanto si è appreso la giovane, a bordo di una Ford Fiesta, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua autovettura finendo fuori strada e cappottando più volte dopo 10 metri di volo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le indagini di rito. Le operazioni di recupero sono risultate difficoltose a causa dell'impervietà del luogo. La squadra dei vigili del fuoco si è dovuta fare strada attraverso la fitta vegetazione per raggiungere il luogo dell'impatto attraverso una stretta mulattiera.