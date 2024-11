La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto le forze dell'ordine per gli adempimenti di competenza, i vigili del fuoco per il ripristino delle condizioni di sicurezza e i sanitari del 118

Tre veicoli coinvolti, un morto e tre persone ferite. Questo il bilancio dell'incidente stradale che si è verificatosi questa mattina, intorno a mezzogiorno, lungo la statale 106 Jonica, in località Poggio Pudano nel comune di Crotone (km 243,300). La vttima, Davide Luly di 32 anni, a seguito dell'impatto, è stata sbalzata fuori dalla vettura.

La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico - comunica l'Anas - regolato con indicazioni sul posto. Sul posto il personale Anas per la regolametazione del traffico, i carabinieri e la polizia stradale per gli adempimenti di competenza, i vigili del fuoco per il ripristino delle condizioni di sicurezza e i sanitari del 118.