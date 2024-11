La vittima viaggiava a bordo del motorino che, per cause ancora in corso di accertamento, è stato scaraventato sotto la vettura guidata da una donna che viaggiava nella direzione opposta. Inutili i soccorsi

Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente e Alessio Cataldo, studente liceale di Sangineto, ha perso la vita a soli 18 anni. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio sul tratto di strada statale 18 che collega proprio Sangineto alla vicina Bonifati. La vittima viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause ancora in corso di verifica, è stato scaraventato sotto l'auto guidata da una donna che viaggiava nella direzione opposta. L'impatto, avvenuto nei pressi di una curva, è stato violentissimo e per il giovane sanginetese non c'è stato nulla da fare.

Tragedia immane

La morte è stata pressoché immediata, nonostante l'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti un'ambulanza, una squadra di vigili del fuoco e un elicottero del 118, atterrato a pochi metri dal luogo dell'incidente, ma la situazione è apparsa subito disperata. Il velivolo si è rialzato in volo poco dopo, senza il paziente a bordo, mettendo fine alle speranze. I presenti sono rimasti in attesa dell'arrivo del magistrato di turno, che ha poi autorizzato il trasferimento della salma.

Comunità sotto shock

Il prossimo settembre Alessio Cataldo avrebbe dovuto frequentare l'ultimo anno di liceo, ma oggi tutti i suoi progetti sono stati spazzati via da un tragico destino. La notizia del sinistro mortale ha fatto subito il giro del circondario e Sangineto, il borgo che lo ha visto nascere e crescere, è piombato nel lutto, così come le comunità limitrofe. Sui social sono già centinaia i messaggi di cordoglio.