A bordo del pick up vi erano quattro cacciatori. I feriti sono stati estratti dalle lamiere della vettura per essere trasportati in ospedale dal personale sanitario del Suem 118. Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri

Due persone, delle quali non sono ancora state rese note le generalità, sono morte questo pomeriggio a causa di un incidente stradale sulla statale 106 in località Poggio Pudano nel territorio del comune di Crotone. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio tra la statale 106 e via Isola Capo Rizzuto.

L'auto, un pick up con a bordo quattro cacciatori che probabilmente rientravano da una battuta di caccia, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada cadendo in un fossato profondo circa 10 metri.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone hanno estratto dalle lamiere uno dei due feriti che sono stati trasportati in codice rosso dal Suem 118 all'ospedale di Crotone. Le due vittime sono decedute sul colpo a causa del violento impatto del mezzo con il muto del canale nel quale è poi caduta l'auto.