Una donna ha perso la vita in un grave incidente lungo l'autostrada del Mediterraneo. Viaggiava in direzione Sud a bordo della sua Fiat Cinquecento

C’è anche una vittima, una donna alla guida di una Fiat Cinquecento, nel grave incidente verificatosi nella serata lungo l’autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Rogliano e Altilia, in direzione sud. Si tratta di Tiziana Colosimo, 34 anni, di Colosimi. Il traffico è rimasto bloccato su entrambe le corsie e deviato sulla provinciale 57. Secondo quanto si è appreso, l’utilitaria, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrata a forte velocità contro un mezzo pesante. Sul posto i sanitari del 118 e il personale della polizia stradale.