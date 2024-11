All'interno dell'abitazione del presunto spacciatore rinvenuti anche due bilancini elettronici ed un coltello che, secondo gli investigatori, veniva utilizzato per la divisione delle dosi di stupefacente

Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposta per il periodo estivo dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, i "baschi verdi" e le unità cinofili antidroga della Compagnia pronto impiego di Lamezia Terme hanno eseguito mirati servizi in città.

Nel corso dei controlli è stato fermato e perquisito dai finanzieri un uomo di nazionalità gambiana, munito di permesso di soggiorno. La perquisizione ha consentito il rinvenimento, all'interno di uno zaino, di circa 140 grammi di marijuana. Alla luce del rinvenimento è stata effettuata inoltre anche una perquisizione presso il domicilio dell'uomo, dove la Guardia di Finanza rinveniva ulteriori 28 grammi di marijuana e 11 pasticche di ecstasy, nonché due bilancini elettronici ed un coltello che, secondo gli investigatori, veniva utilizzato per la divisione delle dosi di stupefacente.

All'esito delle operazioni la Guardia di Finanza ha sequestrato la sostanza stupefacente rinvenuta ed ha tratto in arresto l'uomo. Sottoposto a giudizio con rito direttissimo, il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica ha convalidato l'arresto ed applicato all'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana.