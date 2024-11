Gli agenti del commissariato di Ps di Castrovillari hanno arrestato un uomo, di cui non sono state fornite le generalità, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato e sequestrato oltre 100 grammi di hascisc, suddivisi in 19 involucri di cellophane; 18 grammi di eroina, distribuiti in 37 involucri in cellophane termosaldati, e un contenitore di plastica con all'interno 225 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita; due bilancini, un coltello e materiale da taglio e per il confezionamento.