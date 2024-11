Nel corso di perquisizione domiciliare trovati in possesso di bilancino di precisione e nove bustine di cannabis

Due giovani sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga, i militari della Compagnia di Gioia Tauro insieme a quelli di San Ferdinando hanno bloccato U.D., di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, e P.C. (21), incensurato.

!banner!

Nel corso di una perquisizione domiciliare - riporta l'Ansa - i due sono stati trovati in possesso di un bilancino di precisione e strumenti per il confezionamento dello stupefacente e di 70 grammi di cannabis suddivisa in 9 dosi pronte ad essere termo-sigillate per poi essere vendute ed immesse nel mercato della droga.