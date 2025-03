Il pm della Dda di Catanzaro, Veronica Calcagno ha invocato 23 condanne da un anno a 20 anni di reclusione nell’ambito del processo, con rito abbreviato, denominato Secreta Collis, col quale la Distrettuale punta a disarticolare due associazioni criminali del capoluogo di regione dedite al traffico di droga e alla detenzione di armi.

Le richieste di condanna

Il pm ha invocato per Francesco Agostino, 13 anni e quattro mesi di reclusione; Giuseppe Caliò, 16 anni; Rosario Nuccio Caliò, 16 anni; Andrea Caracciolo, 14 anni; Massimo Cubello, un anno e sei mesi; Lorenzo D’Elia, otto anni; Vincenzo Mario Domanico, due anni; Vittorio Falvo, otto anni; Loredana Ferraro, otto anni; Vittorio Gentile, 13 anni e quattro mesi; Raffaele Iriitano, 10 anni; Alessandro Lanzo, un anno e quattro mesi; Emanuele Enrico Le Pera, 16 anni; Massimo Longo, 14 anni; Paolo Mazzoni, un anno e sei mesi; Gaetano Muscia, 12 anni; Santina Pasqualone, otto anni; Angelo Posca, 12 anni; Marco Riccelli, 20 anni; Domenico Rizza, 20 anni; Vincenzo Rizza, 20 anni; Sergio Rubino, 16 anni e Giampaolo Tripodi, 12 anni.

L’inchiesta

Le accuse nei confronti degli imputati sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di armi con l’aggravante mafiosa, nonché per i delitti di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e in materia di stupefacenti. L’operazione scattata il 15 gennaio scorso, portò al sequestro di oltre 70 tra fucili e pistole, uno dei più grandi arsenali in possesso della criminalità organizzata.