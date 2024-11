Mille piante di marijuana sono state trovate dai carabinieri a Joppolo, mentre gli altri arresti sono avvenuti in località Tono di Capo Vaticano

Tre arresti sono stati eseguiti in mattinata nel Vibonese. A Joppolo i Carabinieri hanno sorpreso Stefano Polito, 45 anni, del luogo mentre si trovava in un terreno abbandonato intento ad innaffiare mille piante di marijuana. Dopo il sequestro della canapa indiana, il 45enne e' stato portato in carcere a Vibo Valentia. A Ricadi, invece, i carabinieri della Stazione di Spilinga, diretti dal maresciallo Battista Esposito, hanno sorpreso Paolo Ripepi, 52 anni, e Antonio Mazzitelli, 45 anni, mentre prelevavano dalla spiaggia del Tono a Capo Vaticano. La sabbia in grosse quantita' era gia' stata caricata su alcuni camion. g.b.