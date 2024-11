I carabinieri eseguono un provvedimento della Procura della Repubblica di Palmi

A Castellace di Oppido Mamertina, i Carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in ottemperanza a un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi (Ufficio Esecuzioni Penali), A.B., 25enne di Oppido Mamertina già sottoposto ai domiciliari. L'uomo dovrà espiare un residuo pena di due anni, quattro mesi e undici giorni di reclusione, per violazione della normativa sugli stupefacenti e ricettazione, reati commessi nel giugno del 2015. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Palmi.

A Montebello Jonico, i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria arrestando L.S., 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine e condannato alla pena di 8 mesi di reclusione per un furto aggravato commesso nel novembre 2011.