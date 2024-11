Decisivo l'aiuto di Ergos. Scovati quasi 2kg di droga già divisa in dosi e pronta per essere venduta

CIRO'(KR)- I carabinieri della stazione di Ciro' Superiore, con il supporto del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato per spaccio di stupefacenti, Lina Stricagnolo 55enne, e Antonio Stricagnolo 49enne, sorella e fratello. Decisivo nella perquisizione dei militari il fiuto di Ergos, il cane del nucleo cinofili di Vibo, grazie al quale sono stati trovati 60 gr di marijuana a casa della donna, ed 1 kg e 840 gr a casa dell'uomo, in entrambi i casi gia' suddiviso in dosi. I militari, che avevano anche rinvenuto materiale per il confezionamento, hanno deciso di procedere all'arresto in flagranza dei due, traducendo la sorella ai domiciliari presso la propria abitazione, ed il fratello in carcere a Rossano, in attesa del rito direttissimo.