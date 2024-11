A seguito di perquisizione domiciliare sono state rinvenute 43 dosi di eroina e banconote per un valore di 1500 euro

La Polizia ha arrestato un 27enne, O. B., incensurato, perché trovato in possesso di circa 60 grammi di eroina parte in pezzi e parte già confezionata in 43 dosi. Gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile dopo una perquisizione domiciliare e personale a carico del giovane, ha rinvenuto, nascosti, diversi involucri di eroina e un bilancino di precisione.

Nel corso della stessa perquisizione sono stati trovati, occultati nella stanza da letto, banconote di piccolo taglio per un valore complessivo di 1.500 euro. Dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari.

Francesco Pirillo