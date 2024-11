I Carabinieri di Catanzaro hanno arrestato il titolare di un esercizio commerciale per spaccio di cocaina

Nella serata di ieri, nel corso di un servizio di pattuglia predisposto per il controllo del territorio nel quartiere marinaro, i carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido hanno effettuato un accertamento all’interno di un esercizio commerciale di alimentari avendo avuto notizia che tale rivendita potesse essere un luogo abitualmente interessato da smercio di sostanze stupefacenti. Effettivamente, entrati nel locale commerciale, i militari si sono trovati davanti il titolare, il quale, palesando un atteggiamento visibilmente nervoso ed agitato, ha confermato i sospetti degli inquirenti che pertanto hanno iniziato una perquisizione rinvenendo subito un bilancino di precisione. A quel punto il titolare, che stava anch’egli per essere perquisito, ha consegnato spontaneamente circa 4 dosi di cocaina da 1 grammo ciascuno. La perquisizione è stata dunque estesa all’abitazione dell’uomo ove i militari, all’interno di un armadio e occultati dentro una scatola per calze da uomo, hanno rinvenuto ulteriori 40 grammi circa di cocaina e la somma contante di 650 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato, F.C. catanzarese cl. 75, è stato ristretto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida.