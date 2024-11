Nella stanza di due giovani migranti, arrestati con l’accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, rinvenuti oltre 400 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. Denunciate altre due persone

Il personale del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno diretto dal commissario Valerio La Pietra, con l’ausilio di due unità cinofile della Questura e il supporto di una squadra del reparto mobile della Polizia di stato di Reggio Calabria, ha effettuato a Brognaturo un’operazione antidroga presso la struttura migranti chiedenti asilo gestita dalla cooperativa “Stella del Sud”, che attualmente ospita 124 migranti.



Con l’accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati arrestati due migranti ospitati nel centro, un pachistano, 18 anni e un ghanese, 21 anni.



Nella stanza occupata dai due, i poliziotti, supportati dall’infallibile fiuto di uno dei cani, hanno trovato, in ingegnosi nascondigli, 434 grammi di marijuana già suddivisa in dosi.



Il pachistano é stato arrestato subito dagli agenti, mentre il ghanese, riuscito a fuggire da una finestra, é stato bloccato a distanza di qualche ora dopo un lungo inseguimento a piedi lungo le vie del paese.



L’operazione svolta ha consentito anche di rinvenire e sequestrare in giardino,occultate all’interno di una scarpa evidentemente lanciata da una finestra, 44 dosi preconfezionate di hashish, mentre in un pacchetto di sigarette sono state trovate altre due dosi di marijuana.



Due cittadini nigeriani, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, sono stati segnalati in Prefettura per l’emanazione della prevista sanzione amministrativa.



Complessivamente sono state effettuate 22 perquisizioni. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. Gli arrestati sono stati ricondotti presso la stessa struttura per rimanervi ristretti ai domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.