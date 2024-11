Nel corso di un servizio perlustrativo i carabinieri della stazione di Pentone (Cz) hanno tratto in arresto Manuel Fabiano, 21enne pregiudicato per reati contro il patrimonio. Il giovane, durante un normale controllo alla circolazione stradale, aveva iniziato inspiegabilmente ad agitarsi. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della chiave di uno scooter. È stato a quel punto che gli operanti lo hanno notato gettare un’occhiata sfuggente ad un ciclomotore malmesso ed apparentemente abbandonato che si trovava parcheggiato a pochi metri da loro, motivo per cui la pattuglia ha deciso di tentare la prova del nove.

Una volta aperto il porta oggetti del motorino, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di uno zainetto nero all’interno del quale sono state rinvenute 23 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 15,5 grammi, 1 dose di marijuana da 1 grammo circa, un bilancino di precisione, un coltellino svizzero ed un tirapugni in metallo. Il ragazzo, ammesse le proprie responsabilità in merito alla disponibilità del mezzo ed al possesso della sostanza stupefacente e degli altri utensili, considerata la non trascurabile quantità di dosi e la loro dislocazione per agevolarne l’occultamento, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

Conseguentemente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto avvenuta stamattina ed a seguito della quale il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso il Comando stazione di Bellamena, tutti i giorni tra le 10 e le 12 e tra le 18 e le 19.