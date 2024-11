Era in possesso di 300 grammi di marijuana. Si sarebbero potute ricavare 1700 dosi medie singole

REGGIO CALABRIA - Un 27enne reggino incensurato, S.D., e' stato arrestato dai Carabinieri di Reggio Calabria per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato il giovane in possesso di 300 grammi di marijuana, nonche' di un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Dalla sostanza stupefacente sequestrata, hanno calcolato i Carabinieri, si sarebbero potute ricavare 1700 dosi medie singole. Il giovane e' stato condotto in Caserma, e dopo gli adempimenti di rito e' stato sottoposto ai domiciliari. Nel convalidare l'arresto, il magistrato ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.