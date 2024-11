I carabinieri gli hanno trovato in casa hashish, cocaina e marijuana. Processato con rito direttissimo

Un incensurato di 29 anni, residente in Via Enrico Safi a Cosenza, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cosenza nord per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai militari, l’abitazione del giovane veniva sottoposta a perquisizione domiciliare in seguito alla quale venivano rinvenuti, celati nell'armadio della camera da letto, tre panetti di hashish per un peso di 300 grammi, 45 grammi di cocaina e 100 grammi di marijuana. Scoperto anche materiale per il taglio ed il confezionamento delle sostanze stupefacenti d una somma di cinquemila euro in contanti. La droga e il denaro è stato posto sotto sequestro. Disposto il rito direttissimo dalla procura.