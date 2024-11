Nella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato, nel corso di programmati servizi antidroga e di contrasto ad ogni forma di illegalità, voluti dal Questore di Cosenza e disposti in città e nel suo hinterland, e coordinati dalla locale Procura della Repubblica diretta dal procuratore capo Mario Spagnuolo, ha tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, due persone del posto, con precedenti di polizia.

Nella stessa circostanza, per lo stesso motivo una persona è stata denunciata in stato libertà. I poliziotti del Questore Spina tenevano d’occhio già da un po’ i due indagati.

