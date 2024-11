Quattro uomini fermati in tre distinte operazioni dei carabinieri

COSENZA - Hashish e marijuana. Un barattolo pieno di droga, 400 grammi, pronta per essere venduta, è stato sequestrato dai carabinieri in un’abitazione di Via Popilia. Il contenitore era nascosto sul tetto della casa. Arrestato il proprietario dell’immobile, C.A., 36 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il blitz è stato portato a termine con l’ausilio di due unità cinofile il cui fiuto ha consentito ai militari di arrivare allo stupefacente. Sempre nel capoluogo bruzio i carabinieri hanno fermato un 30enne che è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana. I militari hanno perquisito la sua abitazione trovando 150 grammi di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno infine fermato e denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria un 20enne e un 37enne di Cosenza trovati in possesso di alcune dosi droga.