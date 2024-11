Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo disagi alla circolazione. In un caso una vettura è stata avvolta dalle fiamme mentre era in transito sulla statale 106

Due incendi d’auto si sono verificati in poche ore in località Copanello nel Catanzarese. Il primo intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario sulla statale 106 nei pressi della galleria, dove una Mazda3 è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre transitava in direzione Soverato. A bordo si trovavano due passeggeri, il conducente dopo essersi accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha accostava a bordo strada. Qui sono giunti i vigili del fuoco che hanno sedato il rogo.

La squadra, aveva appena completato le operazioni quando si è reso necessario un ulteriore intervento per lo spegnimento di un’altra vettura che si trovava lungo la strada provinciale che da località Copanello conduce nel centro abitato del comune di Stalettì. In questo caso l’auto interessata dalle fiamme era una BMW parcheggiata a bordo della carreggiata. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente in quanto a pochi chilometri di distanza hanno provveduto a domare le fiamme che, nel frattempo avevano completamente coinvolto l'auto. Risultano in corso accertamenti per appurare l'origine del rogo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

l.c.