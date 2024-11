La tragedia della funivia del Mottarone, in Piemonte, ha colpito quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane. Ecco l'elenco di 12 delle 14 vittime.

Le vittime

Biran Amit , nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia

, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia

nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia

nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l' 11 febbraio del 1950

nata in Israele l' 11 febbraio del 1950 Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939

nato in Israele il 17 novembre 1939 Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza)

nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza) Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante

nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese

nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese

nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l'8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese)

nato a Seregno, Milano, l'8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese) Gasparro Angelo Vit o, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

o, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza) Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

Il drammatico incidente

La cabinovia è precipitata per «15-20 metri, poi ha rotolato per qualche decina di metri e si è fermata contro due tronchi di alberi», spiega Giorgio Santacroce, tenente colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 e l’impatto è stato devastante tanto che alcuni corpi sarebbero stati sbalzati e trovati ad alcuni metri di distanza dal cavo tranciato.