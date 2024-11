Il progetto della Regione, realizzato con la collaborazione dell’Unioncamere Calabria, prevede che diverse delegazioni straniere di imprenditori giungano sul territorio calabrese per apprezzarne le eccellenze della filiera agro-alimentare

Due delegazioni straniere di imprenditori, provenienti dalla Francia e dalla Cina sono state ospiti in Calabria, nell’ambito del progetto “Expo in Calabria – missione incoming filiera agroalimentare allargata”. Il progetto della Regione, realizzato con la collaborazione dell’Unioncamere Calabria, prevede che diverse delegazioni straniere, composte da rappresentanze istituzionali, del mondo delle associazioni di categoria ed imprenditori, giungano sul territorio calabrese per apprezzarne le eccellenze della filiera agro-alimentare allargata ed incentivarne l’internazionalizzazione. Durante l’evento di presentazione del progetto, avvenuto nella sede dell’Unioncamere di Lamezia terme, cui hanno partecipato anche le aziende aderenti alla manifestazione di interesse, sono intervenuti il segretario generale dell’Unione, Maurizio Ferrara ed il dirigente regionale del Settore “Lavoro” Cosimo Cuomo, il quale si è detto convinto che “da questi incontri con le delegazioni estere, anche attraverso la partecipazione di giovani professionisti di cui la nostra Regione è ricca, scaturiranno nuove opportunità per la nostra terra”. Sono anche intervenuti, Silvia Tropea, per lo Sportello regionale “Sprint”, che ha presentato le ulteriori azioni di internazionalizzazione che la Regione, da tempo, sta svolgendo in favore delle aziende calabresi; Sara Sacchetti, Responsabile “Missioni Servizio di assistenza alle imprese della Camera di Commercio” per la Francia di Marsiglia, che ha presentato le opportunità ed i dati del mercato francese; il segretario generale di Assocamerestero Gaetano Fausto Esposito ed in video-conferenza il Direttore dell’Ufficio ICE di Pechino Antonino Laspina, che ha rappresentato le opportunità sul mercato cinese. Gli operatori cinesi e francesi hanno presentato le rispettive aziende ed hanno approfondito la conoscenza delle imprese calabresi aderenti all’iniziativa attraverso incontri B2B e visite presso le sedi aziendali, che proseguiranno anche nei prossimi giorni. E’ anche intervenuto il consulente del Presidente della Regione Giovanni Soda, che ha dialogato con gli operatori cinesi e francesi, ricordando che dal prossimo venticinque e fino al trenata settembre la nostra Regione sarà presente ad EXPO con la Settimana del Protagonismo. Erano presenti, tra gli altri, le collaboratrici “Sprint Calabria” Giuditta MATTACE e Giovanna CALIGIURI.