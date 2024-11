Su entrambi gli episodi ha avviato le indagini la polizia. Per spegnere il rogo necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Doppia intimidazione a Vibo Valentia con due diversi destinatari. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, in via Alcide De Gasperi, ignoti hanno dato alle fiamme il box di una ditta impegnata nei lavori di rifacimento della facciata di un palazzo al numero civico 146. Sul posto per spegnere l’incendio si sono portati i vigili del fuoco, mentre indagini sull’accaduto sono state avviate dalla polizia. I danni sono ancora in corso di quantificazione.

Una busta con proiettile è stata invece recapitata a una ditta di costruzioni con sede nel quartiere Feudotto. Anche in questo caso le indagini sono state affidate alla polizia.

g.b.