Due persone, Fortunato Forgiuele, di 87 anni, e Carmela De Carlo, di 77, marito e moglie, sono morte in un incidente stradale accaduto ad Amantea.

AMANTEA - L'automobile sulla quale viaggiava la coppia ed alla guida della quale c'era Forgiuele e' sbandata, per cause in corso d'accertamento, finendo in una scarpata. I coniugi sono morti sul colpo. La dinamica dell'incidente e' all'esame dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale di AMANTEA ed al personale del 118.