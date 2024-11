Per recuperare i due cani, la squadra dei soccorritori ha impiegato tecniche di derivazione speleo alpino fluviale. Ad allertarli il proprietario degli animali subito dopo l'incidente avvenuto in località Formicoli a Ricadi

Nella mattinata di oggi (27 ottobre), i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi, hanno salvato due cani pitbull caduti accidentalmente dentro un burrone profondo oltre 30 metri. L’incidente è avvenuto in località Formicoli del Comune di Ricadi.

I vigili sono stati allertati dal proprietario dei due cani. Con l’utilizzo di tecniche di derivazione speleo alpino fluviale (Saf), un operatore si è calato dentro il burrone ed è riuscito a recuperare gli animali e a consegnarli al proprietario.

Il nucleo Saf è costituito da personale che utilizza, nell'ambito delle attività di soccorso tecnico urgente, attrezzature e procedure di soccorso derivate dagli ambiti della speleologia, dell'alpinismo e del fluviale. Le tecniche in questo tipo di operazione prevedono l'uso di gommoni da rafting, manovre con corde e altre, per riuscire a operare dove gli altri mezzi non possono arrivare.