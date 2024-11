Il primo cittadino Nicola Bilotta al termine della messa per la Santa Pasqua ha trovato un sacchetto con all’interno le munizioni sul parabrezza. Questa sera manifestazione in piazza

Nuovo vile atto intimidatorio ai danni del sindaco di Roccabernarda, in provincia di Crotone, Nicola Bilotta, eletto a giugno 2017, che al termine della messa per la Santa Pasqua ha trovato un sacchetto con all’interno due munizioni sul parabrezza della sua macchina. «Non volevamo rovinare la Pasqua a nessuno ma abbiamo l’obbligo morale ed istituzionale di denunciare quanto accaduto oggi, in pieno giorno, in Piazza Aldo Barbaro – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -. Il secondo gesto malavitoso ed intimidatorio ai danni del nostro primo cittadino. Il gesto è estremamente significativo quanto emblematico se si pensa che è stato perpetrato in piazza, all’uscita dalla santa messa in un giorno di festa, quando le persone felici pensano a scambiarsi gli auguri».

«Non ci fermeremo»

Soltanto meno di due mesi fa una bottiglia contenente del liquido infiammabile e un accendino erano stati lasciati davanti la porta d’ingresso della casa al mare del primo cittadino, a Steccato di Cutro. A Roccabernarda inoltre nel mese di febbraio si è insediata la commissione d’accesso antimafia su disposizione della prefettura di Crotone. «Chi pensa che abbiamo paura di questi gesti non ha capito che lotteremo ancora più fermamente nei confronti della mafia – prosegue la nota -. Il tempo sarà galantuomo. Tutti dovranno rispondere davanti alla Legge». E intanto è in programma per questa sera alle 21.00 in piazza Aldo Barbaro una manifestazione silenziosa per esprimere solidarietà e vicinanza al sindaco Bilotti.