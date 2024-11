Erano approdati da un'imbarcazione rinvenuta sulla costa della vicina Isola Capo Rizzuto. Sono stati trasferiti nel Centro accoglienza per i controlli sanitari. Stamane un altro gruppo di immigrati era giunto nella Locride

Sessanta migranti sono stati intercettati nel tardo pomeriggio di oggi dalle forze dell’ordine sulla strada tra Crotone e Capocolonna dopo essere sbarcati da un’imbarcazione rinvenuta sulla costa della vicina Isola Capo Rizzuto. Si tratta di persone di nazionalità afgana, irachena e turca.

I migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per i controlli sanitari e per la quarantena obbligatoria. La prefettura di Crotone, che coordina le operazioni, ha fatto sapere che sono ancora in corso operazioni di rintraccio di eventuali migranti. Le operazioni sono state condotte da Polizia di Stato, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza; mentre i controlli sanitari sono eseguiti dal Suem 118 e dalla Croce rossa Italiana. Stamane, sulla costa reggina posta a sud della Locride, alla periferia di Ferruzzano Marina, erano approdate altre sessanta persone.