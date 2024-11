La Calabria ancora terra di sbarchi. Questa notte sono approdati nella Locride complessivamente 107 migranti in due distinti sbarchi. Le due imbarcazioni sono state intercettate a Roccella Jonica e a Brancaleone. A Roccella sono approdati 42 uomini, una donna e una bambina, provenienti da Iran e Iraq. Sono invece 63 i migranti giunti sulle coste di Brancaleone, tra questi 4 donne e 4 bambini. Tutti fortunatamente sono in buone condizioni di salute. Sono ancora in corso le operazioni di identficazione. Sul posto forze dell'ordine e sanitari del 118. Completate le operazioni di fotosegnalamento a cura della Polizia di Stato tutti gli immigrati saranno trasferiti in centri di accoglienza secondo il piano di riparto predisposto dal ministero dell'Interno.