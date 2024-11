Ruspe in azione per livellare l’arenile. In settimana l’allestimento del villaggio che ospiterà in due giorni circa 50 mila spettatori

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per il Jova Beach Party 2022, lo show evento tra musica e spettacolo di Lorenzo Jovanotti atteso in un doppio appuntamento a Roccella Jonica venerdì 12 e sabato 13 agosto. Sulla spiaggia dell’area natura village all’esterno del porto delle Grazie sono entrate in azione le ruspe per i lavori di livellamento dell’arenile che ospiterà in due giorni circa 50 mila spettatori. Ad essere sarà interessata sarà una superficie di circa 35 mila metri quadrati.

Da capire, rispetto a tre anni fa, dove sarà posizionato il megapalco da oltre 60 metri. Secondo quanto si è appreso alcune associazioni ambientaliste hanno infatti chiesto alle autorità la salvaguardia della vegetazione dunale. Se così fosse,il piano B prevede la collocazione del main stage a forma di veliero, anziché lato monte, verso nord di spalle al tratto di litorale ricadente nel territorio di Caulonia. L’accesso del pubblico, così come nel 2019, avverrà dal lungomare cittadino attraverso l’area parcheggio interna al porto roccellese, mentre le vie di fuga sono state individuate nei pressi della pineta.

La settimana prossima con l’arrivo dei tir inizierà l’allestimento vero e proprio di tutto il Jova Village, che sarà animato da pomeriggio a sera. Previsti anche degli incontri inter-istituzionali per mettere a punto il piano della viabilità e della sicurezza. Tutta la cittadina sarà quasi un'unica grande Ztl, con deroghe concesse a residenti e lavoratori. Per quanto l'evento non si ancora del tutto sold out, con qualche biglietto disponibile per entrambe le date, già lo sono gli hotel di Roccella, con le camere tutte prenotate per quel fine settimana. Prima di sbarcare in Calabria Jovanotti sarà a Barletta oggi e domani e al Lido di Fermo (5 e 6 agosto).