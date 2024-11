Uno o due colpi d'arma da fuoco avrebbero raggiunto il corpo di Maurizio Scorza, mentre altri 5 o 6 quello della moglie, Hanene Hedhli. Alcuni proiettili sono «ritenuti».

È quanto sarebbe emerso, secondo quanto si è appreso, dalle radiografie effettuate nel pomeriggio sui corpi di Scorza e della moglie, vittime del duplice omicidio avvenuto lunedì sera in località Gammellone del comune di Castrovillari.

Intanto, per domani pomeriggio, alle 14,30, nell'ospedale di Corigliano Rossano è previsto l'esame autoptico e l'esame balistico sui due corpi.

Il titolore delle indagini del duplice omicidio consumatosi la sera del 4 aprile scorso in contrada Gammellone a Castrovillari, il sostituto procuratore della Repubblica Angela Continisio, infatti, ha disposto oggi che sui corpi di Maruzio Scorza e di sua moglie Hanene Hedhli venga effettuato l'esame autoptico e balistico.

Per questo ha nominato per la procura di Castrovillari il criminalista Luca Chianelli, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Laboratorio di Genetica Forense come consulente balistico, mentre il dottor Walter Caruso, primario del reparto di medicina legale dell’ospedale di Castrovillari, in qualità di consulente per l’esame autoptico.

L’incarico al dottor Caruso sarà conferito stamane 6 aprile, alle 13,30, mentre l’incarico al consulente balistico sarà conferito giovedì, 7 aprile, alle 11:00 sempre nella Procura del Tribunale di Castrovillari.