Antonio Pricopo, insieme a Gioele Carmelo Mangiola, è accusato di aver tentato di uccidere Filippo Nocera e Francesco Barreca, titolari di un negozio reggino

15 anni di carcere ad Antonino Pricoco, è questa la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. Il 41enne reggino è accusato di aver tentato di uccidere i titolari del negozio, ubicato nella zona Sud della città, "Global frutta", Filippo Nocera e Francesco Barreca. Insieme a Pricoco fu arrestato anche un altro uomo ossia Gioele Carmelo Mangiola, attualmente sotto processo in abbreviato.



Secondo la ricostruzione degli inquirenti il fratello di Nocera, Giuseppe, non aveva pagato alcune migliaia di euro che doveva a Pricoco per l'acquisto di una moto. Per questo motivo il 9 marzo, Pricoco e Mangiola aggredirono a pugni e calci Giuseppe Nocera. Il giorno successivo però Pricoco sarebbe stato minacciato dai familiari delle vittime per quanto accaduto con i due negozianti. la sera stessa, dunque, Pricoco e Mangiola, a bordo di uno scooter, si sarebbero recati nei pressi dell'esercizio commerciale e avrebbero sparato 11 colpi di pistola contro i titolari, senza però colpirli. Le armi usate infatti si incepparono e i due commercianti rimasero illesi.