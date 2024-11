Lo sfogo del procuratore di Castrovillari: «Impossibile continuare a lavorare in queste condizioni»

«La campagna elettorale è partita in vista delle prossime elezioni e non ho sentito nessun politico intervenire sulle gravi carenze della giustizia, né proporre provvedimenti per mettere i magistrati in condizione di lavorare». Durissimo lo sfogo di Eugenio Facciolla. Il procuratore capo di Castrovillari, nella conferenza stampa organizzata per rendere conto della duplice operazione messa in atto, insieme alle forze dell’ordine, a danno di trafficanti di droga e di un gruppo di estorsori, non le manda certo a dire. «Nel mio ufficio dovrei poter contare su 12 sostituti, invece ne abbiamo appena sette per un territorio vastissimo, articolato tra i comuni del Pollino e della Sibaritide. Facciamo i salti mortali ma in queste condizioni è difficile dare risposta alla grande sete di giustizia dei cittadini».

Ecco l’intervista: