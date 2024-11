La comunità di Mirto Crosia è pervasa dallo sgomento in seguito alla tragica scomparsa di Raffaella De Luca, la giovane donna di soli 29 anni deceduta a causa di un malore. La salma della giovane è stata riconsegnata alla sua famiglia, e oggi si terranno i funerali nella sua terra natia, a cui parteciperanno amici, parenti e tutta la comunità locale. Il sindaco Antonio Russo, insieme all'intera amministrazione comunale in carica, ha espresso il proprio cordoglio per la prematura perdita di Raffaella, una giovane donna amata e stimata da tutti i suoi concittadini. Anche la segreteria nazionale del sindacato Les, la segreteria provinciale Fsp di Crotone, la sezione della polizia stradale di Crotone e il sindacato di Polizia penitenziaria Sippe si sono uniti alle manifestazioni di affetto per la giovane vittima.

Le indagini sulla tragica morte di Raffaella De Luca sono entrate in una fase cruciale: ieri, presso l'obitorio di Rossano, si è concluso l'esame autoptico, finalizzato a chiarire le cause del decesso. Dopo una serie di chiarimenti richiesti dalla Procura riguardo alla tipologia di analisi da effettuare, la fase medico-legale ha fornito i primi risultati, anche se sarà necessario attendere ancora 90 giorni per avere una conferma definitiva. Secondo quanto trapelato finora, sembra essere confermata la tesi di una patologia cardiaca quale causa della morte della giovane Raffaella. In precedenza, la vittima si era recata presso i pronto soccorso di Corigliano e di Rossano. Sono stati acquisiti i dati clinici e recepite le prime testimonianze.

L'intera comunità di Mirto Crosia è unita nel dolore e nel ricordo di Raffaella De Luca, una giovane vita spezzata troppo presto. L'attenzione delle autorità e delle istituzioni è ora focalizzata sull'approfondimento delle indagini, con l'obiettivo di fare piena luce su quanto accaduto e garantire giustizia alla giovane vittima e alla sua famiglia. La cerimonia funebre odierna sarà un momento di commosso addio alla giovane donna, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua comunità e nei cuori di chiunque l'abbia conosciuta. Si era unita in matrimonio nel maggio scorso, lascia il giovane marito e un figlio di appena 7 mesi. Poliziotta integerrima e consigliere comunale, Raffaella era una donna stimata e apprezzata. Al fine di contenere i flussi, oggi è stato predisposto uno schermo gigante all’esterno della chiesa.