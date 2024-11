Fai un piano di investimenti per il Sud da 123 miliardi di euro in 10 anni, lo chiami Piano Sud 2030, vieni a sud che più a sud non si può insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per presentarlo, e nel materiale informativo che ci metti? Una foto del Sud, ovvio. Sbagliato.

A dominare la brochure che illustra il programma di investimenti pubblici presentato oggi a Gioia Tauro dal premier Conte, c’è la foto del vecchio castello di Duino, in provincia di Trieste, in Friuli Venezia Giulia.

Clamoroso errore? No, una scelta voluta, sottolinea su Twitter il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, per il quale la foto di Duino è stata scelta appositamente perché il piano per il Sud riguarda l'Italia intera.

«Tutto il senso del Piano Sud 2030 è che si tratta di un progetto per l’Italia - scrive Provenzano -. Bisogna guardare al Sud per rilanciare lo sviluppo anche al Nord. C’è scritto, in 80 pagine, da discutere o criticare. Non pretendo tanto dai cosiddetti esperti: basta leggere la slide».

