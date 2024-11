È venuta alla luce a mezzanotte e un minuto all’ospedale Annunziata di Cosenza: si chiama Ludovica ed è la prima nata del 2020 in Calabria. La piccola pesa 3,6 chilogrammi.



Un parto spontaneo, quello di mezzanotte, affidato alle sapienti cure ed assistenza dello staff sanitario dell’ostetricia del nosocomio bruzio, composto dal ginecologo Ottavio Notaro, dalla collega Francesca Paola Gallo, dalle ostetriche Lucia D’Ambrosio e Gemma De Bonis e dalla neonatologa Federica Altomare.



Sempre a Cosenza, ma qualche ora più tardi, un altro nascituro dell’anno: in questo caso si è trattato di un fiocco azzurro. A venire al mondo, alle 7:20 il piccolo Fernando (4,2 chili).



Per la gioia di mamma Irene e papà Francesco, a Catanzaro la prima nata è la piccola Valentina Scordamaglia venuta alla luce con un parto cesareo questa mattina alle ore 10.35. Pesa 2,5 chili.