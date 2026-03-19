È deceduta la madre di Salvatore Lombardo, Amministratore della Professional Servive e storico fornitore del network LaC, emittente che ha avuto negli anni il suo prezioso contributo.

I funerali della signora Angiolina Bruno si svolgeranno domani, venerdì 20 marzo, alle ore 10 nella chiesa di S.Antonio a San Marco Argentano. A Salvatore Lombardo e a tutta la famiglia la vicinanza e l'abbraccio dell'editore del Network Domenico Maduli, del direttore editoriale, del direttore di rete Franco Cilurzo, del direttore responsabile Franco Laratta e del network LaC.