Aveva compiuto 111 anni nemmeno un mese fa, lo scorso 14 ottobre. L'ultracentenario Vincenzo Nardi si è spento oggi, nel giorno della commemorazione dei defunti. Era di Simbario, in provincia di Vibo Valentia, ed era l’uomo più anziano della Calabria e uno dei più longevi d’Italia.

Nato il 14 ottobre 1912, ha vissuto gli eventi più importanti dell'ultimo secolo e oltre: due guerre mondiali - la seconda in prima linea da soldato -, alba e tramonto del regime fascista, nascita della Repubblica e via via fino agli anni Venti del Duemila. Quattro figli e nipoti sparsi in tutto il mondo, Vincenzo Nardi qualche anno fa in un'intervista rivelò il suo segreto per vivere a lungo: «Un bicchiere di vino al giorno e pochi dolci».

Il "nonnino di Calabria" era stato protagonista di una puntata del format di LaC Tv “Primi piani” (RIVEDI QUI LA PUNTATA)